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Общество

На 10 тысяч рублей оштрафованы сотрудники Псковской дистанции пути ОАО «РЖД» за нарушения экологического законодательства

Псковская транспортная прокуратура выявила в деятельности Псковской дистанции пути ОАО «РЖД» нарушения экологического законодательства и оштрафовала виновных лиц на 10 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Так, в помещении данной дистанции пути, где установлен деревянный ящик с отработанными люминесцентными лампами, доступ к которым не ограничен, находятся другие виды отходов, инструменты, огнетушители, металлолом и оборудование. Кроме того, место накопления ртутьсодержащих ламп не выделено. А территория контейнерной площадки переполнена отходами.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура в отношении ответственного лица указанной дистанции пути возбудила дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами), а также внесла представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения нарушений находится на контроле.  

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