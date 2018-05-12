0
14:52
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
22:19
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
18:19
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
13:48
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
16:53
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
09:33
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
13:24
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

Наркотики обнаружили псковские пограничники в поезде «Москва - Рига»

На железнодорожном пункте пропуска «Себеж» в вагоне поезда «Москва - Рига» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили сверток с неизвестным веществом растительного происхождения. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, при проверке пассажирского поезда пограничники обратили внимание на осветительные приборы нерабочего тамбура вагона № 14. Один из плафонов был исправен, но в другом сквозь толщину стекла просматривался укрытый посторонний предмет небольшого размера. Оттуда пограничники извлекли прозрачный пакет 6 на 9 сантиметров, в котором находилось зеленое вещество растительного происхождения, предположительно наркотического содержания.

Сверток изъят и направлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Псковской области для проведения экспертизы, которая определит характер содержимого находки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
12 мая 2018
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
11 мая 2018
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность 1
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
10 мая 2018
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
07 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт 2
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
05 мая 2018
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус 1
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
04 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв 6
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
01 мая 2018
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454 1

Идет загрузка...