Наркотики обнаружили псковские пограничники в поезде «Москва - Рига»

17:18, 14 мая 2018, ПАИ

На железнодорожном пункте пропуска «Себеж» в вагоне поезда «Москва - Рига» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили сверток с неизвестным веществом растительного происхождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, при проверке пассажирского поезда пограничники обратили внимание на осветительные приборы нерабочего тамбура вагона № 14. Один из плафонов был исправен, но в другом сквозь толщину стекла просматривался укрытый посторонний предмет небольшого размера. Оттуда пограничники извлекли прозрачный пакет 6 на 9 сантиметров, в котором находилось зеленое вещество растительного происхождения, предположительно наркотического содержания.

Сверток изъят и направлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Псковской области для проведения экспертизы, которая определит характер содержимого находки.