Учебные сборы для старшеклассников стартовали в Пскове
На базе воинских частей Псковского территориального гарнизона стартовали пятидневные учебные сборы для юношей 10-х классов общеобразовательных учреждений города. Продлятся они до 18 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Целями и задачами учебных сборов являются формирование морально-психологических и физических качеств граждан Российской Федерации, патриотическое воспитание допризывной молодежи, практическая отработка обучающимися полученных начальных знаний в области обороны и основ военной службы.