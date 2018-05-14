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Общество

Учебные сборы для старшеклассников стартовали в Пскове

На базе воинских частей Псковского территориального гарнизона стартовали пятидневные учебные сборы для юношей 10-х классов общеобразовательных учреждений города. Продлятся они до 18 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Целями и задачами учебных сборов являются формирование морально-психологических и физических качеств граждан Российской Федерации, патриотическое воспитание допризывной молодежи,  практическая отработка обучающимися полученных начальных знаний в области обороны и основ военной службы.   

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