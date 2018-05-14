Более 15 тыс. детей Псковской области отдохнут в этом году в летних лагерях

18:48, 14 мая 2018, ПАИ

В этом году более 15 тыс. детей Псковской области, в том числе более 5 тыс. находящихся в трудной жизненной ситуации ребят, планируется оздоровить в детских лагерях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

К открытию в области готовятся 174 лагеря, из них 149 — с дневным пребыванием, а также 17 загородных, 4 лагеря труда и отдыха, 2 санаторно-оздоровительных и 2 палаточных, сообщили в Центре детского отдыха и оздоровления.

На базе оздоровительных учреждений региона пройдут 27 профильных смен для более чем 3 тыс. ребят: спортивные, экологические, научно-исследовательские, литературные, реабилитационные для детей-инвалидов и другие.

На Черноморском побережье — в детских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена» — побывают 200 ребят из Псковской области.

Несмотря на непростой бюджет, по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова средства на организацию отдыха и оздоровления детей в этом году сохранены на уровне прошлого года и превышают 76 млн рублей.

Подготовка к оздоровительному сезону идет в нескольких направлениях. Балансодержатели загородных лагерей сделали необходимый ремонт помещений и обновили материально-техническую базу лагерей, проводят обработку территорий от клещей. Проведены также и противопожарные мероприятия: ревизия и ремонт пожарной сигнализаций, уборка территории от горючего мусора, проверка работы средств пожаротушения. «Все лагеря обеспечены первичными средствами пожаротушения и схемами эвакуации в случае пожара, оборудованы пожарные водоемы и минерализованные полосы по периметру территорий», — подчеркнули специалисты.

Кроме того, в целях безопасности детей загородные лагеря обеспечены различными видами охраны.

К работе в детских лагерях в летний период планируется привлечь около 3 тыс.800 человек, из них 194 — вожатые из числа студенческой молодежи.