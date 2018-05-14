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Общество

19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году

Управление автомобильных дорог Псковской области в рамках обновления материально-технической базы закупит 19 единиц техники на общую сумму порядка 76 млн рублей. Средства выделены из бюджета Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на директора «Псковавтодора» Андрея Лукина.

В частности, автопарк пополнится еще четырьмя автогрейдерами и четырьмя комбинированными дорожными машинами, которые позволяют содержать дороги в чистоте летом и убирать их от снега в зимнее время года.

Кроме того, планируется купить два трактора с навесным оборудованием, тягач, две спецмашины для ямочного ремонта и другой транспорт.

Напомним, Управление автомобильных дорог Псковской области (Псковавтодор) — государственное бюджетное учреждение региона. Оно занимается организацией работы по обеспечению сохранности региональных автомобильных дорог, капитальным ремонтом, ремонтом, строительством и реконструкцией автодорог, выполнением работ по диагностике, паспортизации и оценки их технического состояния и другими задачами, включая развитие автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также системы видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город».

За последние два года предприятие закупило более 40 единиц дорожной техники, необходимой для содержания региональных и муниципальных дорог. Вся спецтехника приобретена за счет средств бюджета Псковской области.

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