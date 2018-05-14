Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 19-20 мая

18:49, 14 мая 2018, ПАИ

19-20 мая в историческом центре Пскова при поддержке Управления культуры администрации города пройдет VI Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в нем примут участие 14 коллективов, среди которых гости из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Эстонии и других городов Северо-Запада России.

Программа фестиваля:

21:00 - «Псковский разгуляй» - приветствие участников фестиваля (площадь Ленина);

22:00 - шествие фольклорных коллективов по улицам города (площадь Ленина - Троицкий мост - Золотая набережная);

22:30 - «Поющая река»- водная прогулка участников фестиваля «под песни» по дельте реки Псковы от Троицкого моста до Воскресенской башни;

23:00 - «Соловьиная ночь» - церемония открытия фестиваля, концертная программа (площадка на Золотой набережной);

1:00 - «Вечорка» - народные гуляния (площадка на Золотой набережной).

Организаторы фестиваля отметили, что участников и зрителей привлекает уникальная атмосфера вечернего весеннего Пскова: «Начнётся праздник на берегах реки Псковы, куда на лодках прибывают участники фестиваля. Народные игры, песни и танцы при свете факелов, добрая трапеза ждут гостей и участников фестиваля».

Отметим, целями фестиваля являются создание условий для сохранения, развития и популяризации традиционной культуры; привлечение общественности к этим проблемам; создание условий для развития творческого потенциала коллективов и отдельных исполнителей, работающих в жанрах традиционной культуры; обмен опытом работы и творческих достижений участников и гостей фестиваля; укрепление связи между творческими коллективами.