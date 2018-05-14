Жители Плюсского района обратились к Александру Котову с просьбой вернуть баню, свет и переход через железнодорожные пути

19:43, 14 мая 2018, ПАИ

С жалобой на прекращение работы общественной бани обратились к председателю областного Собрания Александру Котову жители Заплюсья – депутат провёл личный приём граждан в двух посёлках избирательного округа, за помощью обратилось 20 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Во время войны бани топили, а сейчас не помыться – на парад 9 мая так грязными и пошли», - пожаловался пенсионер Николай Чукуров. Просьба вернуть баню звучала почти от каждого жителя посёлка, пришедшего на приём: не подключена электроэнергия, не сделан ремонт, нет дров, чтобы протопить. Как оказалось, работа бани прекратилась в посёлке около месяца назад – с окончанием отопительного сезона. Одновременно в квартирах, не оборудованных обогревателями, исчезла горячая вода. Для пожилых жителей посёлка бытовое неудобство превратилось в проблему. Пенсионер Владимир Коваленко собрал 154 подписи жителей, требующих вернуть баню: «А если надо, и тысячу соберём».

Глава района Виталий Аршинов пояснил, что в настоящее время в муниципальном предприятии, обеспечивающем, в том числе и работу бани, проходит смена руководства: «Недели три понадобится – пока новый начальник примет дела, пока наберёт сотрудников». «Так не годится, - ответил на это Александр Котов. – Баня должна работать уже в следующие выходные. Готов помочь, чем могу».

О засорившихся канализационных стоках и подтопленной насосной станции депутату также рассказали несколько человек. Система износилась, а кроме того, с появлением автозаправочной станции на границе Псковской и Ленинградской областей значительно увеличился объём сбросов. Ситуация усугубляется ещё и тем, что из-за разбитого участка дороги протяжённостью около 150 метров ассенизаторские машины не доезжают до очистных сооружений, избавляясь от груза у насосной станции. Из-за общей разбалансированности системы страдают жители, в первую очередь частного сектора, который постоянно находится под угрозой подтопления.

Александр Котов пообещал помочь организовать прочистку засоров. «Начнём с «Крота», но обязательно нужно что-то делать с дорогой, иначе так насосная станция выйдет из строя», - добавил депутат.

Ещё одним принципиально важным участком дороги в посёлке оказался маршрут к поселковому полигону для ТБО. Жители пожаловались, что в распутицу даже трактор не может проехать по полевой ухабистой грунтовке. Некоторые водители скидывают мусор прямо на картофельные поля. «Дорога ужасная, а осенью и весной – это что-то страшное», - рассказала Валентина Крылова.

Александр Котов предложил главе волости Антонине Арефьевой обратиться за помощью к дорожникам – Росавтодор в настоящее время проводит ремонт на трассе М-20 и использует для хранения материалов площадку, предоставленную поселением. «Щебнем, я уверен, они поделятся», - предложил выход депутат.

Галина Манченко рассказала Александру Котову о том, что ещё семь месяцев назад, в октябре прошлого года, в многоквартирном доме №15 по улице Комсомольской прорвало водопроводную трубу. С тех пор вода льётся через проезжую часть под балкон дома напротив, размывая опалубку и фундамент. Пять хомутов, поставленных на старую чугунную трубу, проблему не решили. Сами жители считают, что помочь может только замена прогнившего участка.

«В МУПе нет специалистов, - вновь заметил на это Виталий Аршинов. - Должны быть люди, которые за это отвечают».

Несколько пенсионерок начинали обращение к депутату с вопроса, не будет ли переведена Плюсская больница на дневной режим работы. Александр Котов успокоил жителей посёлка: всё остаётся без изменений.

Тем не менее, проблемы с оказанием медицинской помощью в районе подходят к критической отметке. Из 12 сотрудников скорой помощи осталось только шесть, готовится к увольнению ещё один фельдшер. «Двое в Лядах, в Плюссе четверо – в посёлке работаем одним постом сутки через сутки. Сотрудники уже на пределе. Это старый костяк, которому совесть не позволяет покинуть утром отправиться домой, потому что некому прийти на смену. Летом, когда приедут дачники, мы захлебнёмся в жалобах», - рассказала сотрудник неотложки Ирина Иванова.

В распоряжении скорой три машины из положенных четырёх: два УАЗа и Газель, которая, по словам врачей, глохнет в дороге и чаще находится на ремонте. Эти же машины трижды в день доставляют горячее питание пациентам Плюсской больницы из Струг Красных. Больных, которым требуется помощь врачей-специалистов областной больницы, также перевозят в Псков на скорой, а там машина ждёт по несколько часов, пока пациент пройдёт осмотр и будет принято решение о его госпитализации или возвращении в межрайонную больницу.

Александр Котов спросил у врача, какие меры необходимо принять, чтобы штат фельдшеров был укомплектован полностью. По мнению и Ирины Ивановой, и сотрудников администрации района, медиков могут удержать денежные выплаты и решение жилищного вопроса. При этом две квартиры муниципалитет уже подготовил для этих целей.

«В июле будет выпуск в Псковском медучилище, заранее готовьтесь к нему, думайте, что вы готовы предложить молодым специалистам», - посоветовал Александр Котов.

Также в ходе приёма к депутату обратилась молодая мама Ольга Новосёлова. Год назад после трагического случая на железной дороге, когда под колёса поезда попал двухлетний малыш, РЖД демонтировало деревянный пешеходный переход через пути. Жители трёх многоквартирных домов с улицы Промышленной оказались отрезаны от посёлка, и теперь, чтобы добраться до центра, им приходится идти далеко в обход. Кто-то нарушает и идёт по привычному маршруту, а маломобильным гражданам, пожилым людям, мамам с колясками перебираться стало неудобно.

«Давайте попробуем. Готов пообещать все имеющиеся у меня силы, но результат не гарантирую – сразу предупреждаю, это очень сложно», - ответил Александр Котов и рассказал, что подобную проблему уже решил когда-то в деревне Новоселье Струго-Красненского района, но на такое возвращение перехода понадобилось длительное время.

Также в ходе приёма граждан к председателю Собрания обратились заведующий детским садом Вера Тихонова – месяц назад в Заплюсье прорвало трубу отопления, теперь учреждение требует срочных противоаварийных работ, и директор Мемориального музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова Евгений Барканников – 19 мая в музее ожидается выступление артистов Мариинского театра, а в усадьбах вновь отключили электричество. Александр Котов пообещал «вернуть свет» в музей и проконтролировать выделение необходимых бюджетных средств на ремонт детсада, чтобы к 1 сентября он смог возобновить работу.