Жителям деревни Дуброво Псковского района напомнили об опасностях пала травы

19:49, 14 мая 2018, ПАИ

В рамках проведения профилактической операции «Антипал» сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях профилактики палов травы и разведения костров в населенных пунктах провели профилактический рейд в деревне Дуброво Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проводились беседы с населением о недопущении разведения костров, сжигания сухой травянистой растительности, а также разведения костров на полях.

Проведено 20 бесед с населением, распространено 30 листовок профилактического характера.