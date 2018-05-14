На получение гранта претендуют 47 фермеров Псковской области

19:56, 14 мая 2018, ПАИ

В этом году 39 начинающих фермеров и 8 семейных животноводческих ферм Псковской области подали заявки на участие в конкурсе на получение грантов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора региона.

Заявки поступили от фермеров из 20-ти районов области.

На создание и развитие своих хозяйств аграрии могут получить от 1,5 млн до 10 млн рублей. Между начинающими фермерами будет разыграно 9 грантов, а семейными КФХ — 3. Общая сумма государственной поддержки составляет порядка 54 млн рублей.

Малые хозяйства получают грантовую поддержку на региональном уровне с 2012 года. За это время господдержка оказана 94-м начинающим фермерам и 20-ти семейным животноводческим фермам. Общий объем финансирования составил более 231 млн рублей. На эти средства были приобретены животные и сельскохозяйственная техника, расширены или обновлены производственные площади.

Помощь оказывается в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы.