Музыкальный тур представляющих разные жанры и страны музыкантов пройдёт в мае по Псковской области

20:07, 14 мая 2018, ПАИ

В мае творческое объединение «Четыре согласных» запускает проект «Культбригада». Его цель: создать культурно-образовательную сеть, которая наполнит и объединит позитивными событиями весь регион. Планируются концерты музыкантов, представляющих разные жанры и страны, мастер-классы, показы фильмов с участием актёров и режиссёров, встречи с известными писателями, выставки и даже гастроли театров.

Почётное право открывать проект доверено музыканту Хансу Андриасу Якобсену (сценическое имя – Hans Andrias) с Фарерских островов, успевшему завоевать сердца слушателей не только у себя на Родине, но и в других странах Европы. После концертов в Москве и Смоленске, он проедет при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с туром по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Песни музыканта, представляющие собой нетривиальное смешение дарк-фолка и американа-кантри с едва уловимым блюзовым флёром, услышат в Пскове, Великих Луках, Острове, Порхове, Пыталово, Опочке и Себеже. Закончится тур музыканта в Санкт-Петербурге.

Вход на все концерты Ханса Андриаса в Пскове и области свободный. Пригласительные можно будет взять в кассах на местах проведения концертов.



13 мая – Великие Луки

https://vk.com/hansandrias_velikieluki



14 мая – Себеж

https://vk.com/hansandrias_sebezh



15 мая – Опочка

https://vk.com/hansandrias_opochka



16 мая – Пыталово

https://vk.com/hansandrias_pytalovo



17 мая – Остров

https://vk.com/hansandrias_ostrov



18 мая – Порхов

https://vk.com/hansandrias_porkhov



19 мая – Псков

https://vk.com/hansandrias_pskov"

