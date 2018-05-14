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Общество

Музыкальный тур представляющих разные жанры и страны музыкантов пройдёт в мае по Псковской области

В мае творческое объединение «Четыре согласных» запускает проект «Культбригада». Его цель: создать культурно-образовательную сеть, которая наполнит и объединит позитивными событиями весь регион. Планируются концерты музыкантов, представляющих разные жанры и страны, мастер-классы, показы фильмов с участием актёров и режиссёров, встречи с известными писателями, выставки и даже гастроли театров.

Почётное право открывать проект доверено музыканту Хансу Андриасу Якобсену (сценическое имя – Hans Andrias) с Фарерских островов, успевшему завоевать сердца слушателей не только у себя на Родине, но и в других странах Европы. После концертов в Москве и Смоленске, он проедет при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с туром по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Песни музыканта, представляющие собой нетривиальное смешение дарк-фолка и американа-кантри с едва уловимым блюзовым флёром, услышат в Пскове, Великих Луках, Острове, Порхове, Пыталово, Опочке и Себеже. Закончится тур музыканта в Санкт-Петербурге.

Вход на все концерты Ханса Андриаса в Пскове и области свободный. Пригласительные можно будет взять в кассах на местах проведения концертов.


13 мая – Великие Луки
https://vk.com/hansandrias_velikieluki

14 мая – Себеж
https://vk.com/hansandrias_sebezh

15 мая – Опочка
https://vk.com/hansandrias_opochka

16 мая – Пыталово
https://vk.com/hansandrias_pytalovo

17 мая – Остров
https://vk.com/hansandrias_ostrov

18 мая – Порхов
https://vk.com/hansandrias_porkhov

19 мая – Псков
https://vk.com/hansandrias_pskov"
 

 

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