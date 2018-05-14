Сотрудников и ветеранов охранно-конвойной службы УМВД России по Псковской области наградили на торжественном собрании

20:18, 14 мая 2018, ПАИ

В Управлении МВД России по Псковской области состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею охранно-конвойной службы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 80 лет назад, 13 мая 1938 года, приказом Народного комиссариата внутренних дел СССР был объявлен «Устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции». Дата считается днем образования службы.

Первым поздравил собравшихся начальник Управления организации охраны общественного порядка регионального УМВД Антон Перук. Он подчеркнул, что во все времена сотрудники подразделения отличались бдительностью, умением быстро принимать решения, находчивостью и решительностью. Охранно-конвойная служба УМВД области 80 лет обеспечивает в регионе функционирование судебной системы.

С напутственным словом выступили ветераны службы. Они пожелали собравшимся и впредь достойно продолжать традиции, сложившиеся в коллективе.

Лучших сотрудников на торжественном собрании наградили Почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками.