Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая

20:32, 14 мая 2018, ПАИ

Более 10 праздничных концертных программ с участием студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, посвящённых Дню Победы, увидели псковичи, жители области и Балтии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

В концертах приняли участие: хореографический ансамбль «Юность» (руководитель Алёна Тагирова), ансамбль русской народной песни «Очелье» (руководитель Вера Кагазежева, концертмейстер Денис Разумов), солисты специальности «Музыкальное искусство эстрады» (преподаватели заслуженная артистка России Марина Курчавова и Екатерина Камалова), академический хор колледжа (руководитель Инна Суровицкая), студенты специализации «Социально-культурная деятельность» (преподаватели Раиса Шалухина, Снежана Власова, Светлана Коломиец).

Выступления проходили как на главных концертных площадках города (Большой концертный зал Псковской областной филармонии, Зелёный театр), так и маленьких сценах, на открытом воздухе.

3 и 8 мая студенты специальности «Социально-культурная деятельность» выступили с программой «Победителям посвящается…» в Доме ветеранов и в Писковическом культурно-досуговом центре.

4 мая состоялся концерт творческих коллективов колледжа для сотрудников и курсантов Псковского филиала Рязанской Академии ФСИН.

6 мая студенты эстрадного отделения колледжа выступили в БКЗ филармонии в концерте «Несокрушимая и легендарная».

7 мая участники творческого объединения «Дебют» Светлана Авотень и Василий Чепелов провели праздничный концерт для жителей посёлка Неёлово.

8 мая состоялся поэтический концерт «Мы памятью своей сильны» для ветеранов, детей войны в санатории «Черёха».

8 мая праздничную программу «Споёмте, друзья» солистов специализации «Эстрадное пение» под руководством Ирины Галковской увидели сотрудники и воспитанники интеграционных мастерских им. Шмитца и Центра лечебной педагогики.

8 мая Марина Курчавова, Александр Кислов и Дарья Еремейчик выступили в госпитале ветеранов войн и на торжественном приёме мэра г. Пскова по случаю вручения паспортов.

9 мая стало кульминацией праздничных выступлений студентов и педагогов колледжа. В концерте «Несокрушимая и легендарная» в Зелёном театре перед многочисленной зрительской аудиторией выступили заслуженная артистка России Марина Курчавова, Александр Кислов и Дарья Еремейчик. Также солисты исполнили песни Победы на Губернаторском приёме делегаций из всех районных центров Псковской области, посвящённом Дню Победы. Вокалистка Ольга Григорьева приняла участие в Победном концерте в г. Опочка.

В этот же праздничный день девять молодых вокалистов колледжа подарили большие концертные программы жителям Латвии (города Даугавпилс и Резекне).