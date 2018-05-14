Псковским автомобилистам напоминают, с какими транспортными средствами не производятся регистрационные действия

20:51, 14 мая 2018, ПАИ

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2018 года № 13 внесены изменения в таможенные тарифы и с 24 марта текущего года исключены требования по ранее установленной минимальной ставке ввозной пошлины на кузов транспортных средств. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, в этой связи Госавтоинспекция Псковской области сообщает, что в соответствии с требованиями п. 24 Административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России, не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не производятся регистрационные действия с транспортными средствами, имеющими скрытую, поддельную, изменённую или уничтоженную идентификационную маркировку.

«Идентификационная маркировка» - это нанесенный организацией-изготовителем идентификационный номер (VIN) на транспортное средство (шасси) не менее чем в одном месте на раме или на не легкосъемной части кузова, нанесенный четко, способом, обеспечивающим его долговечность и исключающее легкое изменение его знаков.

В результате замены кузова или рамы автомобиль утрачивает свои основные элементы и фактически получает технические характеристики, схожие с другим (аналогичным) транспортным средством, имеющим иной идентификационный номер.

При замене основных элементов происходит фактическое удаление идентификационного номера транспортного средства, присвоенного организацией-изготовителем и указанного в паспорте транспортного средства, что впоследствии приводит к невозможности его идентификации.

Госавтоинспекция Псковской области напоминает, что в соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в УГИБДД не проводятся регистрационные действия с такими транспортными средствами при невозможности их идентификации вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства.