Вопросы трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы обсудят на заседании Общественного совета при псковском УМВД

20:55, 14 мая 2018, ПАИ

В УМВД России по Псковской области 23 мая пройдет очередное заседание Общественного совета. В повестке дня предусмотрено несколько актуальных тем. Будет рассмотрен, в частности, вопрос о трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и их ресоциализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участники заседания обсудят и утвердят также план работы Общественного совета при УМВД России по Псковской области на второе полугодие 2018 года.

Заседание Общественного совета при УМВД состоится в зале коллегий УМВД России по Псковской области по адресу: г.Псков, Октябрьский проспект 48. Контактный телефон: 592-093.