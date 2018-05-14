Юные пожарные Псковской области завоевали 7 первых мест на межрегиональных соревнованиях

21:08, 14 мая 2018, ПАИ

При поддержке Правительства Ленинградской области 12 мая 2018 года в детском оздоровительном лагере «Зеленый огонек», расположенном в деревне Мерево Лужского района Ленинградской области проводились межрегиональные соревнования среди дружин «Юный пожарный» Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Представлять Псковскую область выпала честь команде учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г.орода Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Педагогический коллектив этого образовательного учреждения в своей работе уделяет значительное внимание решению задачи повышения уровня грамотности воспитанников в вопросах пожарной безопасности. Дружины юных пожарных школы №11 под руководством педагога-организатора Елены Балыковой неоднократно становились финалистами и победителями уникального для Северо-Западного региона областного конкурса «Я и пожарная безопасность», в котором ежегодно принимают участие около шести тысяч учащихся четвертых классов.

По отзывам организаторов конкурса и педагогов, он вызывает у ребят неподдельный интерес как яркое, событийное комплексное мероприятие, проводимое в игровой форме. Дружины юных пожарных, создаваемые в рамках конкурса, ведут работу по пропаганде пожаробезопасного поведения в детских садах, начальных классах, на родительских собраниях в школах, при учебных пожарных эвакуациях, в пожарных частях, в микрорайонах по месту проживания. Юные пожарные уже хорошо понимают, что важную роль в деле предупреждения пожаров играет разъяснительная работа и с удовольствием становятся помощниками взрослым.

12 мая текущего года к участию в межрегиональных соревнованиях на Лужской земле наша команда готовилась под руководством Елены Балыковой и профессиональной поддержке со стороны специалистов Главного управления МЧС России по Псковской области. С ребятами были проведены специальные занятия по отработке навыков прохождения пожарно-прикладной эстафеты на базе пожарно-спасательной части №2 г. Псков.

На межрегиональных соревнованиях команду юных пожарных Псковской области сопровождал начальник учебного пункта ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» подполковник внутренней службы Александр Чуйков. Участники соревнований показали свои знания и умения в области пожарной безопасности, ловкости и слаженной работы команды в прохождении пожарно-прикладной эстафеты, а также проявили свои таланты в конкурсе художественной самодеятельности.

Итог встречи впечатляет – у псковской команды 7 первых мест в различных номинациях и 2 кубка. Ребята заняли первые места в общекомандных соревнованиях среди возрастной категории от 10 до 13 лет и от 14 до 16 лет; в номинации «Конкурс рисунков» среди возрастной категории от 10 до 13 лет и от 14 до 16 лет; в «Музыкально-художественном конкурсе» среди возрастной категории от 10 до 13 лет; в ответах на вопросы раздела «Теоретическая часть» среди возрастной категории от 14 до 16 лет и «Пожарно-прикладная эстафета» среди возрастной категории от 14 до 16 лет.

В составе псковской команды выступали среди участников соревнований в возрастной категории от 10 до 13 лет: Воронцов Богдан, Пчелкин Павел, Богданова Виктория, Протасова Марьяна, Романова Алена, Маркова Варвара. В возрастной категории от 14 до 16 лет: Иванов Александр, Скачков Дмитрий, Будович Елизавета, Иванова Ольга, Жарова Дарья, Петрова Ульяна.