0
21:55
Межевые планы по созданию «Народного парка» в Пскове сданы на кадастровый учёт
21:08
Юные пожарные Псковской области завоевали 7 первых мест на межрегиональных соревнованиях
20:32
Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая
19:43
Жители Плюсского района обратились к Александру Котову с просьбой вернуть баню, свет и переход через железнодорожные пути
18:21
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
17:40
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов)
16:57
Баромэтр
Еще новости
Общество

Псковские рыбинспекторы на прошлой неделе изъяли у браконьеров 75 незаконных орудий лова

За прошедшую неделю отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области выявлено 45 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СЗТУ федерального агентства по рыболовству. Наложено штрафов на сумму 55,9 тысяч рублей, взыскано штрафов на сумму 41 тысяч рублей, изъято 122 кг водных биоресурсов, 75 незаконных орудий лова и одно транспортное средство.

Всего госинспекторами рыбоохраны Северо-Западного теруправления Росрыболовства за прошедшую неделю выявлено 329 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 565 3500 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Межевые планы по созданию «Народного парка» в Пскове сданы на кадастровый учёт
14 мая 2018
Межевые планы по созданию «Народного парка» в Пскове сданы на кадастровый учёт
Юные пожарные Псковской области завоевали 7 первых мест на межрегиональных соревнованиях
14 мая 2018
Юные пожарные Псковской области завоевали 7 первых мест на межрегиональных соревнованиях
Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая
14 мая 2018
Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая
Жители Плюсского района обратились к Александру Котову с просьбой вернуть баню, свет и переход через железнодорожные пути
14 мая 2018
Жители Плюсского района обратились к Александру Котову с просьбой вернуть баню, свет и переход через железнодорожные пути
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
14 мая 2018
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов)
14 мая 2018
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов) 5
Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф
14 мая 2018
Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф 4
В Пскове побит абсолютный температурный рекорд за всю историю погодных наблюдений
14 мая 2018
В Пскове побит абсолютный температурный рекорд за всю историю погодных наблюдений

Идет загрузка...