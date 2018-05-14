Псковские рыбинспекторы на прошлой неделе изъяли у браконьеров 75 незаконных орудий лова

21:23, 14 мая 2018, ПАИ

За прошедшую неделю отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области выявлено 45 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СЗТУ федерального агентства по рыболовству. Наложено штрафов на сумму 55,9 тысяч рублей, взыскано штрафов на сумму 41 тысяч рублей, изъято 122 кг водных биоресурсов, 75 незаконных орудий лова и одно транспортное средство.

Всего госинспекторами рыбоохраны Северо-Западного теруправления Росрыболовства за прошедшую неделю выявлено 329 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 565 3500 рублей.