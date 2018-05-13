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Спорт

Псковички завоевали призовые места на этапе Кубка Европы по дзюдо

Спортсменки Центра спортивной подготовки Псковской области, дзюдоистки Александра Хомын и Елизавета Степанова удачно выступили на этапе Кубка Европы, состоявшемся в Оренбурге. В весовой категории 48 кг Лиза Степанова стала третьей, а мастер спорта Александра Хомын завоевала серебро. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЦСП.

Тренер спортсменок Дмитрий Мишин несмотря на призовой результат отметил, что, учитывая удаленность Оренбурга, этап Кубка был не слишком представительным, поэтому говорить об успехе пока рано.  «Девушки хорошо работают, стараются. Но пока о включению в сборную страны говорить рано. Кроме того, у Саши этот старт был после длительного вирусного заболевания. Ей надо набирать форму, она пока не в полной кондиции. Надеюсь попадание в призы взбодрит девушек», - рассказал Мишин.

Хомын и Степанова остались в Оренбурге на тренировочных сборах, где будут готовиться к отборам на Чемпионат России.

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