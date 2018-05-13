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Спорт

Псковские параспортсмены стали победителями на домашнем Чемпионате России по спортивному ориентированию

С 11 по 13 мая в Пскове прошел Чемпионат России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняло участие порядка 80 спортсменов из Алтайского и Краснодарского краев, Тюменской, Свердловской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской областей, Республики Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Латвии и Эстонии. Как сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе реионального Центра спортивной подготовки, уровень соревнования был по-настоящему высоким: приехали все регионы-лидеры.

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Эдуард Огинский и Марина Борисенкова завоевали золотые медали в личных зачетах, а эстафетная тройка псковичей - Огинский, Борисенкова, Валерий Иванов - стали вторыми, уступив команде Свердловской области.

Тренер спортсменов Александр Борисов, получивший на соревновании специальный приз «Лучшему тренеру» отметил, что у Псковской области одни из лучших спортсменов в России. Эдуард Огинский точно получит приглашение в сборную страны, а вот по Марине Борисенковой пока вопрос открыт. «Несмотря на то, что Марина делала перерыв в спорте, она находится в отличной форме, показав на эстафете время не хуже Эдуарда», - рассказал Борисов.

На лето у спортсменов формируется плотный соревновательный график, в который войдут не только российские, но и зарубежные старты.

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