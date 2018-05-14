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Общество

Итоговый экзамен по классическому танцу прошёл в областном колледже искусств

Выпускники 4 курса хореографической специализации сдали итоговый экзамен по классическому танцу (класс преподавателя Тамары Пасиной, концертмейстер Наталья Иванова). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учредении.

Как рассказала преподаватель классического танца Тамара Пасина, экзамен состоял из трех частей. Первая часть была составлена в форме класс-концерта.

Все комбинации, сочиненные на музыку Эдварда Грига, просматривались единым целым и были исполнены студентами в общем эмоциональном состоянии и на хорошем техническом уровне.

Во второй части студенты показали владение пальцевой техникой, исполнив этюды на пуантах.

Третья часть экзамена была представлена танцевальными комбинациями на сцене. Студенты продемонстрировали этюды собственного сочинения, показав хороший технический уровень, грамотное исполнение классических движений, удачный подбор музыкального материала и умелую передачу характера музыкального произведения.

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