Межевые планы по созданию «Народного парка» в Пскове сданы на кадастровый учёт

21:55, 14 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 14 мая, состоялось рабочее совещание консультационного совета под руководством главы города Пскова Ивана Цецерского по созданию в городе «Народного парка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В совещании приняли участие заместители главы города Пскова Сергей Гаврилов и Елена Полонская, и.о. заместителя главы администрации Пскова, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров, заместитель главы администрации муниципалитета Валентина Зубова, заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Надежда Волова, председатель Общественного Совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов и другие. В состав консультационного совета в ходе сегодняшнего заседания был включен депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

Участники совещания рассмотрели вопрос о постановке на кадастровый учет земельного участка для размещения городского народного парка. Валентина Зубова рассказала, что межевые планы уже сданы на кадастровый учет, вся необходимая документация должна быть готова до 23 мая.

Напомним, 6 апреля в рамках очередной 8-й сессии Псковской городской Думы парламентарии проголосовали за создание в городе «Народного парка». Депутаты внесли уточнение, что путем народного конкурсного отбора будет выбрано название и дизайн-проект парка. В ходе заседания участники обсудили процедуры проведения конкурсов, сроки и этапность их проведения.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что разрабатывать проект парка необходимо с учетом общего плана развития всей окружающей территории: «Нужно комплексно подойти к делу. Учесть подходы и подъезды к парку, расположение остановок общественного транспорта, окружающие строения и предприятия».

Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Надежда Волова напомнила собравшимся о некоторых ограничениях со стороны ведомства, которое она представляет, касательно изменения ландшафта выбранной территории. Иван Цецерский заверил, что все проекты пройдут обязательное согласование с комитетом по охране объектов культурного наследия.