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Общество

Местом пребывания митрополита Евсевия на покое определён Псково-Печерский Успенский монастырь

14 мая в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Как стало известно Псковскому агентству информации, участники заседания имели повторное суждение в связи с прошением, поданным митрополитом Псковским и Порховским Евсевием, о почислении его на покой в связи с достижением 75-летнего возраста (журнал № 20).

Священный Синод постановил удовлетворить прошение, выразив сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Евсевию за многолетнее архипастырское окормление Псковской епархии. Местом пребывания Преосвященного митрополита Евсевия на покое определен Псково-Печерский Успенский монастырь.

Напомним, решением Синода преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, назначен епископ Егорьевский Тихон, с сохранением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре.

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