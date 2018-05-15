Международный день семей празднуется 15 мая

09:29, 15 мая 2018, ПАИ

Международный день семей (International Day of Families) празднуется 15 мая. Он был провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в 1993 году, сообщает сalend.ru.

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая на общественные потребности и сама формируя их.

Во многих странах мира разработаны целые стратегии демографического развития. А в сам этот праздник проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия - концерты; встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни; благотворительные акции для опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей; тренинги для молодых семей; тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы, посвященные темам семьи, и другие мероприятия.

Каждый год для Международного дня семей выбирается определенная тема. Так, в разные годы девизом Дня были: «Содействие социальной интеграции и солидарности поколений», «Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом», «Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной изоляции», «Влияние миграции на семьи во всём мире», «Семьи и инвалиды», «Воздействие ВИЧ и СПИДа на благополучие семьи», «Семьи и старение — возможности и задачи», «Создание семей на основе партнерства», «Мужчины - главные? Гендерное равенство и права детей в современных семьях», «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее», «Семья, образование и благосостояние», «Семья и инклюзивное общество» и другие.

Напомним, что 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.