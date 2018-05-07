Алексей Кудрин назвал приоритеты в работе Счётной палаты

22:32, 14 мая 2018, ПАИ

Согласившийся занять пост главы Счетной палаты бывший министр финансов Алексей Кудрин назвал в заявлении на своем официальном сайте четыре приоритета в работе аудиторского ведомства, пишет Коммерсант.

В первую очередь, «необходима четкая увязка стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе с механизмами госпрограмм и национальных проектов»; необходимо усовершенствовать методы контроля, перевести их в цифровой формат; необходимо постоянно информировать общество о результатах проверок, публиковать отчеты в открытом доступе; палата должна создавать механизмы предотвращения коррупции, снижая для нее возможности.

«В последние годы под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой Счетная палата уже во многом руководствуется этими принципами, активно и заметно работает»,— отметил Алексей Кудрин и добавил, что именно поэтому согласился на выдвижение руководителем СП.