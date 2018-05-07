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Экономика

ЦБ назвал темпы роста реальной зарплаты в 2018 году

Реальная заработная плата в России за 2018 год в среднем вырастет на 7-8%, передает РИА «Новости» информационно-аналитический комментарий Банка России.

«По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит 7-8% в среднем за 2018 год», — сообщается в комментарии.

Также говорится, что годовой рост реальной зарплаты в России в первом квартале этого года составил 9,5%. По оценкам Росстата, годовой темп роста при этом замедлится до 6,5%. ЦБ также отмечает, что нормализация обстановки на рынке труда обеспечила умеренный рост потребительской активности.

«Это соответствует ранее сделанным предположениям о том, что существенный рост этого показателя в начале года мог быть вызван, помимо прочего, повышенными разовыми выплатами премий в частных компаниях», — заключили составители доклада.

Ранее департамент исследований и прогнозирования Банка России сообщил, что рост номинальных зарплат в России может превысить 10%.

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