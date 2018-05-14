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Медведев представит Путину идеи по структуре нового правительства 15 мая

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 мая представит президенту России Владимиру Путину предложения по структуре нового правительства. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

«Завтра премьер-министр на встрече с президентом, согласно статье 112 Конституции РФ, которая говорит о том, что не позднее недельного срока после назначения председателя правительства он представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов власти, соответственно, предложит структуру», — указала она.

По словам Тимаковой, это не значит, что будут озвучены кадровые решения.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на предполагаемой встрече Путина с Медведевым не исключено представление структуры нового правительства.

«Срок приближается, дедлайн приближается. Такая встреча действительно может состояться, и этого нельзя исключать. Но, с другой стороны, все зависит от председателя правительства и главы государства. Поэтому давайте дождемся завтрашнего дня», — сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил предполагаемый им состав будущего правительства.

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