Участок дороги отремонтирован в Локнянском районе по требованию прокурора

09:10, 15 мая 2018, ПАИ

В Локнянском районе по требованию прокурора отремонтирован участок межрегиональной автодороги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Локнянского района совместно с ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности ООО «Дорожное ремонтно-строительное предприятие «Дорсервис». В ходе надзорных мероприятий установлено, что покрытие на 201-202 км дороги Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки имеет просадки, выбоины, превышающие по длине 15 см, ширине 60 см и глубине 5 см, что затрудняет движение транспорта с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

В этой связи прокурор района внес в адрес директора «Дорсервиса» представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования прокурора удовлетворены, ремонт дорожного покрытия произведен. Виновное должностное лицо предприятия, ответственное за своевременное осуществление контроля за содержанием дороги, привлечено к дисциплинарной ответственности.