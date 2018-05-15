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Избивший знакомого кочергой житель Гдовского района отправится в колонию

56-летнего жителя Гдовского района приговорили к 10 месяцам лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, отбывать срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что 12 февраля мужчина, находясь в собственном доме в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры со знакомым нанес ему два удара кочергой по затылку.

Ранее злоумышленник был судим за убийство, в связи с чем в его действиях имеется рецидив.

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