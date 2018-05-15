Двое 18-летних великолучан предстанут перед судом за кражи из гаражей

10:40, 15 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках двое молодых людей предстанут перед судом за кражи из гаражей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службу УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в конце октября 2017 года путем перепиливания замка неизвестные незаконно проникли в гараж в районе улицы Маршала Жукова, откуда похитили два аккумулятора, перфоратор и домкрат. С заявлением о произошедшем в полицию обратилась 58-летняя местная жительница.

В декабре были совершены кражи еще из двух гаражей в этом же районе. На этот раз владельцы лишились металлических канистр, комплектов зимней резины, а также аккумулятора от автомобиля «Форд Транзит». Причиненный ущерб превысил 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, были задержаны подозреваемые в этих противоправных деяниях. Ими оказались двое 18-летних неработающих местных жителей. Часть похищенного изъята.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для дальнейшего разбирательства по существу.