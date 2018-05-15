Реестр криптоинвесторов может появиться в России
В России может появиться реестр криптоинвесторов, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что для криптоинвесторов планируется идентификация по паспорту и ИНН, а также обязательная сертификация для получения возможности инвестировать в ICO-проекты, что исключит анонимность расчётов.
«Идея создания реестра криптоинвесторов полезная. Закон о цифровых активах предположительно вступит в силу только осенью, то есть фактически рынок сегодня не регулируется государством. Также необходимо создать реестр криптобирж и криптокошельков», - рассказал президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.
Специалисты уверены, что реестр позволит сделать отечественную криптоиндустрию более прозрачной, так как сегодня крипторынок никак государством не регулируется.