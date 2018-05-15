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Общество

Реестр криптоинвесторов может появиться в России

 В России может появиться реестр криптоинвесторов, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что для криптоинвесторов планируется идентификация по паспорту и ИНН, а также обязательная сертификация для получения возможности инвестировать в ICO-проекты, что исключит анонимность расчётов.

«Идея создания реестра криптоинвесторов полезная. Закон о цифровых активах предположительно вступит в силу только осенью, то есть фактически рынок сегодня не регулируется государством. Также необходимо создать реестр криптобирж и криптокошельков», - рассказал президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.

Специалисты уверены, что реестр позволит сделать отечественную криптоиндустрию более прозрачной, так как сегодня крипторынок никак государством не регулируется.

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