Реестр криптоинвесторов может появиться в России

11:23, 15 мая 2018, ПАИ

В России может появиться реестр криптоинвесторов, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что для криптоинвесторов планируется идентификация по паспорту и ИНН, а также обязательная сертификация для получения возможности инвестировать в ICO-проекты, что исключит анонимность расчётов.

«Идея создания реестра криптоинвесторов полезная. Закон о цифровых активах предположительно вступит в силу только осенью, то есть фактически рынок сегодня не регулируется государством. Также необходимо создать реестр криптобирж и криптокошельков», - рассказал президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.

Специалисты уверены, что реестр позволит сделать отечественную криптоиндустрию более прозрачной, так как сегодня крипторынок никак государством не регулируется.