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Общество

Тест на наркотики планируется сделать обязательным для российских контрактников

Министерство обороны РФ разрабатывает законопроект, согласно которому военнослужащие-контрактники будут обязаны ежегодно проходить тест на наличие наркотиков в крови, сообщает газета «Известия»  со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что все контрактники будут обязаны проходить химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. Уклонение от этой проверки станет основанием для досрочного увольнения с военной службы по контракту без выплаты выходного пособия. В случае положительного результата, военнослужащим позволят пройти повторную проверку, чтобы исключить диагностическую ошибку.

«Если в крови военнослужащего найдут запрещенные вещества, значит, он совершил административное правонарушение. Это будет поводом расстаться с контрактником. Одного такого нарушения будет достаточно для увольнения», - пояснил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Изменения в законодательство планируется внести в начале 2019 года.

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