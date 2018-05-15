В Ночь музеев Изборский заповедник будет работать до полуночи

11:39, 15 мая 2018, ПАИ

18 мая, в международный День музеев, с 19:00 до 24:00 в Государственном музее-заповеднике «Изборск» пройдёт ежегодная Всероссийская культурная акция «Ночь музеев». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Откроет вечер винтажное дефиле «Музей – это модно». В 19:00 сцена в «Нескучном садике» превратится в модельный подиум, где будут продемонстрированы около 20 костюмов и платьев 1970-80-х годов. Традиционная акция «Я дарю музею» - встреча главного хранителя музея-заповедника с дарителями состоится здесь же в «Нескучном садике» в 19:30.

Вечер продолжится концертной программой «Фольклорные забавы» - в исполнении лауреата конкурса «Молодёжь Псковщины» ансамбля русской народной песни «Очелье». Специальный гость праздника - народный ансамбль удмуртской песни «Инвожо».

Отправиться в дальнее плавание по водному пути из Изборска в Царьград и совершить увлекательное путешествие по древним городам смогут все желающие, кто соберется у башни Луковки Изборской крепости в 19:30.

В «Музейной мастерской» (улица Печорская, 32) под руководством музейного педагога с 19:00 до 21:00 пройдут творческие мастер-классы «Шедевры своими руками». В 20:30 состоится экскурсия «Никольский собор – шедевр древнего Изборска». В Изборской крепости в Колокольной башне с 20:00 до 24:00 будут демонстрироваться художественные фильмы режиссера С. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 года), «Иван Грозный» (1944 года).

18 мая Изборская крепость будет работать с 10:00 до 24:00, музейные экспозиции - с 10:00 до 22:00. Вход свободный, участие во всех мероприятиях «Ночи музеев» бесплатное.

Приехать в Изборск из Пскова можно на общественном транспорте: 17:10, 17:30, 19:00, 20:10 (отправление автобусов от автовокзала). Последний рейс из Изборска в Псков - в 22:00.