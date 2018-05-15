Иномарка сгорела в Невеле прошедшей ночью
15 мая в 2:45 в Невеле в 1-м переулке Свердлова загорелся автомобиль Renault Scenic 2006 года выпуска. Огнем были повреждены моторный отсек и салон по всей площади. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.
Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования в моторном отсеке.
Для ликвидации возгорания привлекалась пожарно-спасательная часть №17 в составе 7 человек и 2 единицы техники. Пожарным удалось спасти соседний автомобиль.