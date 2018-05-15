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Общество

Два пала травы и лесной пожар произошли в Псковской области 14 мая

Два пала травы произошли в Псковской области 14 мая на площади 35 га, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Всего с начала весеннего пожароопасного сезона в регионе зафиксированы 196 палов травы на площади 164,4 га. В прошлом году за аналогичный период их было 234 на площади 255,9 га.

Также за прошедшие сутки зафиксирован 1 лесной пожар на площади 0,1 га у деревни Сысово Бежаницкого района. Возгорание ликвидировано на площади 0,24 га.

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