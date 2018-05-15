ФАС планирует ввести новые тарифы для всех отраслей экономики

11:15, 15 мая 2018, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, согласно которому в России с 2020 года планируется создать новую систему государственного регулирования тарифов для естественных монополий, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя ФАС России Сергея Пузыревского.

Отмечается, что законопроект предполагает изменение подхода формирования цен во всех отраслях экономики. Законопроект касается госмонополий в различных сферах, к примеру, в железнодорожных перевозках и ЖКХ. Предполагается, что в ценообразовании смогут участвовать и потребители через свои представительские органы.

В ведомстве считают, что установление долгосрочных тарифов поспособствует привлечению частных инвесторов в эти отрасли.