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Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в трёх районах Псковской области

В Пыталовском, Пушкиногорском и Порховском районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, в Пушкинских Горах вечером 13 мая у дома по улице Новоржевской полицейские остановили ВАЗ-21074, которым управлял нетрезвый 25-летний  местный житель. В Пыталово 13 мая по улице Пионерской на ВАЗ-21102 следовал 40-летний гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. По деревне Селище Порховского района на ВАЗ-21099 ехал 47-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом виде.  По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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