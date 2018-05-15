0
11:43
Пресс-секретарь патриарха: Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать сделанное митрополитом Евсевием
10:54
Более миллиона щучьих личинок отправили в озеро Ужинское в Гдовском районе
21:55
Межевые планы по созданию «Народного парка» в Пскове сданы на кадастровый учёт
21:08
Юные пожарные Псковской области завоевали 7 первых мест на межрегиональных соревнованиях
20:32
Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая
19:43
Жители Плюсского района обратились к Александру Котову с просьбой вернуть баню, свет и переход через железнодорожные пути
18:21
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
Еще новости
Общество

Два человека пострадали в ДТП в Порхове

15 мая в 0:30 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у дома 33-а по улице Солнечной в Порхове.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, там 38-летний водитель автомашины Freightliner  при движении задним ходом врезался в  автомобиль BMW под управлением 24-летнего молодого человека.

В результате столкновения пострадали водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля BMW, однако госпитализация им не потребовалась.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пресс-секретарь патриарха: Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать сделанное митрополитом Евсевием
15 мая 2018
Пресс-секретарь патриарха: Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать сделанное митрополитом Евсевием
Более миллиона щучьих личинок отправили в озеро Ужинское в Гдовском районе
15 мая 2018
Более миллиона щучьих личинок отправили в озеро Ужинское в Гдовском районе
Межевые планы по созданию «Народного парка» в Пскове сданы на кадастровый учёт
14 мая 2018
Межевые планы по созданию «Народного парка» в Пскове сданы на кадастровый учёт
Юные пожарные Псковской области завоевали 7 первых мест на межрегиональных соревнованиях
14 мая 2018
Юные пожарные Псковской области завоевали 7 первых мест на межрегиональных соревнованиях
Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая
14 мая 2018
Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая
Жители Плюсского района обратились к Александру Котову с просьбой вернуть баню, свет и переход через железнодорожные пути
14 мая 2018
Жители Плюсского района обратились к Александру Котову с просьбой вернуть баню, свет и переход через железнодорожные пути 1
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
14 мая 2018
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов)
14 мая 2018
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов) 10

Идет загрузка...