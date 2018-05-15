Два человека пострадали в ДТП в Порхове

10:23, 15 мая 2018, ПАИ

15 мая в 0:30 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у дома 33-а по улице Солнечной в Порхове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, там 38-летний водитель автомашины Freightliner при движении задним ходом врезался в автомобиль BMW под управлением 24-летнего молодого человека.

В результате столкновения пострадали водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля BMW, однако госпитализация им не потребовалась.