Более 100 кинологических расчетов поборются за победу в третьем этапе конкурса «Верный друг»

11:26, 15 мая 2018, ПАИ

Более 100 кинологических расчетов, представляющих 21 команду, поборются за право называться лучшими в рамках третьего этапа конкурса «Верный друг», который проходит в период с 14 по 21 марта в Минобороны РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

14 мая в девяти субъектах Российской Федерации на территории четырех военных округов и Северного флота стартовали окружные этапы, а в Воздушно-космических силах, Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-десантных войсках и центральных органах военного управления Минобороны России - видовые этапы конкурса. В Псковской области на старт выйдут более 20 служебных собак, специально обученных для работы в ВДВ.

Для проведения индивидуальной подготовки кинологов и дрессировки служебных собак было задействовано более 50 специально оборудованных мест в воинских частях по всей стране. На первом этапе за право стать лучшими среди соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, где спецификой военной службы предусмотрено использование служебных собак, состязались порядка 60 команд и более 250 кинологов со служебными собаками. Второй этап конкурса проводился уже в объединениях ВС РФ с участием 30 команд в количестве 150 кинологов со своими питомцами.

Лучшие кинологи со служебными собаками продемонстрируют свои достижения на всеармейском этапе соревнований, который пройдет уже в конце мая в 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области.