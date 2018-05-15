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Общество

В Кемерово приступили к сносу «Зимней вишни»

В Кемерово приступили к сносу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», сообщает РИА Новости. К 1 сентября на месте сгоревшего торгового центра планируется организовать сквер памяти погибших. 

Напомним, пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В основном не удалось выбраться тем, кто находился в кинозалах.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не включил принудительную систему оповещения о ЧП.

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