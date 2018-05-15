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Общество

Новое расписание поездов появится в России к ЧМ-2018 по футболу

В России планируется изменение графика движения железнодорожного транспорта этим летом, в связи с проведением чемпионата мира по футболу, сообщает «Известия» со ссылкой на главу Федеральной пассажирской компании Петра Иванова.

По его словам, для перевозки болельщиков во время чемпионата мира по футболу в России выделено 728 поездов, для которых потребуются дополнительные 600 маршрутов. 130 маршрутов уже назначены.

«Изменения в графике движения будут. Мы обеспечиваем перевозку не только болельщиков. Поэтому мы подали заявку на 600 дополнительных маршрутов, 130 из них уже назначены, расписание готовится. Будем запускать дополнительные поезда по направлениям, которые традиционно пользуются наибольшим спросом, в первую очередь — на юг», –– сказал Петр Иванов.

Он также сообщил, что для комфортного перемещения болельщиков в поездах будет обеспечен доступ к бесплатной сети Wi-Fi и разработано специальное меню.

Напомним, что чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

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