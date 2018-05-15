Более миллиона щучьих личинок отправили в озеро Ужинское в Гдовском районе

10:54, 15 мая 2018, ПАИ

Для поддержания промысловых запасов щуки в Псковской области на протяжении последних лет действует программа по восстановлению численности крупных хищников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Поскольку щука в регионе активно вылавливается при осуществлении промышленного рыболовства, а также рыбаками-любителями, то в рамках минувших выпусков 1 млн 251 тыс. личинок щуки отправились в воды озера Ужинское в Гдовском районе.

Выпуск осуществлялся под контролем сотрудников Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству при участии представителей отраслевых комитетов и специалистов научно-исследовательских учреждений