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Общество

Более миллиона щучьих личинок отправили в озеро Ужинское в Гдовском районе

Для поддержания промысловых запасов щуки в Псковской области на протяжении последних лет действует программа по восстановлению численности крупных хищников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Поскольку щука в регионе активно вылавливается при осуществлении промышленного рыболовства, а также рыбаками-любителями, то в рамках минувших выпусков 1 млн 251 тыс. личинок щуки отправились в воды озера Ужинское в Гдовском районе.

Выпуск осуществлялся под контролем сотрудников Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству при участии представителей отраслевых комитетов и специалистов научно-исследовательских учреждений

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