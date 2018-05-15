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Спорт

«Луки-Энергия» сыграет со смоленским «ЦРФСО» 16 мая

16 мая «Луки-Энергия» в рамках ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018 годов проведёт календарный матч 24-го тура. Как сообщили Псковскому агентству информации в великолукском футбольном клубе, игра с «ЦРФСО» пройдёт в городе Смоленске на стадионе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Начнётся матч в 18:00.

Смоленская команда, являясь конкурентом великолукской в борьбе за 10-е место, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Смоляне, как и великолучане одержавшие 6 побед, только 4 игры завершили вничью. В итоге у хозяев на 3 очка меньше, чем у гостей.

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