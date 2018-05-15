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Личность пожилой женщины, поступившей в одну из больниц Пскова, устанавливает полиция

ОМВД России по Псковскому району устанавливает личность неизвестной женщины, которая поступила 19 апреля в одно из лечебных учреждений Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, по состоянию здоровья или возрасту пациентка не может сообщить о себе никаких сведений. Документов при себе не имеет.

Её приметы: на вид 75-80 лет, худощавого телосложения, волосы седые прямые, рост 150-155 сантиметров. Была одета: голубая матерчатая куртка, цветной халат, на голове платок цветной, ботинки черного цвета. Особая примета: сутулится, правая кисть руки находится в сжатом состоянии, возможно, после инсульта.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данной гражданке, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району. Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-874, 59-3300, 676-872 или 02.

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