Четвертая епархиальная педагогическая конференция пройдёт в Новосокольниках
18 мая в Новосокольниках пройдет 4-я епархиальная педагогическая конференция духовенства и работников сферы образования «Духовно-нравственное воспитание: традиции, опыт, проблемы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.
Для участия в мероприятии приглашаются благочинные церковных округов, настоятели приходов, помощники благочинных по религиозному образованию, преподаватели воскресных школ, педагоги общеобразовательных учреждений, сотрудничающие с православными приходами епархии.
Конференция состоится по адресу: улица Тихмянова, 8 (средняя школа).
Регламент работы:
9:00-10:00 - регистрация участников конференции;
10:20-11:00 - открытые занятия;
11:10-14:00 - выступления участников конференции;
14:15-15:00 - обед;
15:00 - подведение итогов работы конференции.
Всем желающим принять участие в работе конференции необходимо до 16 мая сообщить об этом руководству школы (email: kub.53@mail.ru или телефон/факс: (81144) 211-37.