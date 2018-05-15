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Общество

Четвертая епархиальная педагогическая конференция пройдёт в Новосокольниках

18 мая в Новосокольниках пройдет 4-я епархиальная педагогическая конференция духовенства и работников сферы образования «Духовно-нравственное воспитание: традиции, опыт, проблемы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии. 

Для участия в мероприятии приглашаются благочинные церковных округов, настоятели приходов, помощники благочинных по религиозному образованию, преподаватели воскресных школ, педагоги общеобразовательных учреждений, сотрудничающие с православными приходами епархии. 

Конференция состоится по адресу: улица Тихмянова, 8 (средняя школа).

Регламент работы:

9:00-10:00 - регистрация участников конференции;

10:20-11:00 - открытые занятия;

11:10-14:00 - выступления участников конференции;

14:15-15:00 - обед;

15:00 - подведение итогов работы конференции.

Всем желающим принять участие в работе конференции необходимо до 16 мая сообщить об этом руководству школы (email: kub.53@mail.ru или телефон/факс: (81144) 211-37.

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