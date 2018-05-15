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Общество

Операция «Нелегал-2018» началась в Псковской области

Операция «Нелегал-2018» началась в Псковской области, собщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

В регионе организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции граждан третьих по отношению к государствам-членам ОДКБ. Мероприятия в два этапа осуществляются силами сотрудников УМВД России по Псковской области, УФСБ России по Псковской области, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Их целью является стабилизация миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.

В рамках операции полицейские проведут проверку состояния паспортного режима и соблюдения правил миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, будут заниматься выявлением лиц, незаконно прибывающих в Российскую Федерацию. Особое внимание планируется обратить на соблюдение федерального законодательства в части осуществления трудовой деятельности без патентов по найму у физических лиц.

Будут отрабатываться адреса массовой постановки на миграционный и регистрационный учет иностранных  граждан и лиц без гражданства.

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