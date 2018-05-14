Депутат Госдумы Александр Васильев проведёт приём граждан в Пскове

12:21, 15 мая 2018, ПАИ

Депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Александр Васильев проведет встречу с псковичами в региональной общественной приемной партии. Она пройдет 28 мая с 10:00 до 13:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Записаться на прием к парламентарию можно по телефону в Пскове 66-24-60. Обращения жителей области Александр Васильев рассмотрит в рамках региональной недели.

Также он планирует принять участие в работе сессии Псковского областного Собрания депутатов, а накануне – в заседании фракции «Единой России».