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Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки

В течение суток сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу табачных изделий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово», куда прибыл грузовой состав, следующий по маршруту «Рыбинск-Карсава», у 5 вагонов были обнаружены признаки вскрытия пломб запорных устройств.

В результате проведенного совместно с сотрудниками таможни досмотра, в одном из вагонов с минеральными удобрениями были обнаружены 18 коробок с табачными изделиями, произведенными в Республике Казахстан. В коробках насчитывалось около 9 тысяч пачек сигарет, предварительная оценочная стоимость которых превысила 450 тысяч рублей.

Вторую партию сигарет пограничники выявили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в легковом автомобиле, следующем на выезд из Российской Федерации под управлением гражданина Республики Беларусь.

Как отметили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, 31-летний мужчина превратил свое транспортное средство в тайник на колесах, спрятав сигареты во всевозможных полостях и отделениях. В ходе совместного досмотра из-под обшивки дверей и днища, подушек безопасности, багажника и приборной панели извлекли более трех с половиной тысяч пачек табачной продукции, стоимость которой, по предварительной оценке, составила порядка 250 тысяч рублей.

В настоящий момент все выявленные табачные изделия изъяты и переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения необходимых процессуальных действий и принятия правового решения.

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