Ценности на 50 тысяч рублей спасли на пожарах с начала года псковские добровольцы

20:36, 15 мая 2018, ПАИ

С начала года добровольные пожарные команды Псковской области спасли материальные ценности на сумму более 50 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Отмечается, что за данный период добровольцы помогли ликвидировать шесть пожаров и возгораний. При тушении пожаров были задействованы 6 единиц пожарной техники и 12 человек личного состава ДПО.

Напомним, что на сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения региона созданы 63 добровольные пожарные команды.