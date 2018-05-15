Петербургская группа «St. Petersburg Ska-Jazz Review» выступит на бесплатном уличном концерте «Воздух-джаз» в Пскове

11:49, 15 мая 2018, ПАИ

Петербургская музыкальная группа «St. Petersburg Ska-Jazz Review» выступит в Пскове на бесплатном уличном концерте «Воздух-джаз» в рамках закрытия III Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» 18 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Концерт состоится на территории Центра лечебной педагогики по адресу: улица Яна Райниса, 56. Начало - в 19:30.

«Группа черпает вдохновение в 40-60-х годах, когда талант и мастерство решали всё, а музыка была чистым удовольствием. Репертуар St. Petersburg Ska-Jazz Review включает как творчески переосмысленный классический джаз, соул, фанк и ска, так и собственные элегантные и вдохновенные композиции», - говорится в анонсе.

Большинство участников «St. Petersburg Ska-Jazz Review» также являются музыкантами группы «Markscheider Kunst». За свою 17-тилетнюю карьеру группа успела побывать на гастролях во многих городах России, Европы и США.

Кроме того, на сцене выступят группа «Рур-рок - мы вместе» (Россия/Германия), Beverly Daley (Германия) и группа «Профессор – Джаз» (Псков).

Концерт состоится на территории Центра лечебной педагогики по адресу: улица Яна Райниса, 56. Начало - в 19:30.