Участие в тушении 6 пожаров приняла добровольная пожарная охрана с начала года

13:59, 15 мая 2018, ПАИ

С начала 2018 года подразделения добровольной пожарной охраны (ДПО) Псковской области принимали участие в тушении 6 пожаров и возгораний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

При этом были задействованы 6 единиц пожарной техники и 12 человек личного состава ДПО. Добровольцы на пожарах спасли материальных ценностей на сумму более 50 тыс. рублей.

«Просто неоценима помощь подразделений добровольной пожарной охраны для профессиональных пожарно-спасательных подразделений Псковской области, ведь пожарно-спасательные части находятся в районных центрах, и прибытие в самый отдалённый населённый пункт может занять много времени. Эффективность совместной работы профессиональных огнеборцев и добровольцев подтверждалась уже неоднократно», – рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории региона созданы 63 добровольные пожарные команды.