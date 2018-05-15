0
11:43
Пресс-секретарь патриарха: Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать сделанное митрополитом Евсевием
10:54
Более миллиона щучьих личинок отправили в озеро Ужинское в Гдовском районе
21:55
Межевые планы по созданию «Народного парка» в Пскове сданы на кадастровый учёт
21:08
Юные пожарные Псковской области завоевали 7 первых мест на межрегиональных соревнованиях
20:32
Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая
19:43
Жители Плюсского района обратились к Александру Котову с просьбой вернуть баню, свет и переход через железнодорожные пути
18:21
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
Еще новости
Общество

Пресс-секретарь патриарха: Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать сделанное митрополитом Евсевием

«Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать всё то, что было сделано на протяжении десятилетий управления епархией преосвященным митрополитом Евсевием, и продолжать многочисленные необходимые труды по развитию митрополии, которые стоят сейчас на повестке дня», - уверен пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Напомним, что 14 мая епископ Тихон (Шевкунов) был назначен главой Псковской митрополии.

На фото: Александр Волков

Александр Волков особо отметил, что давать какие-либо оценки «довольно преждевременно», так как заседание Священного Синода состоялось только вчера. «Владыке Тихону ещё предстоит ознакомиться с положением дел в Псковской митрополии -  одной из самых древних и уважаемых в русской церкви митрополий, в которой служит множество опытных священнослужителей. Говоря простым языком, его ждёт большое хозяйство», - сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси.

Он подчеркнул, что важным духовным центром Псковской земли является Псково-Печерский монастырь, в который съезжаются тысячи паломников. «Монастырь требует отдельного попечения со стороны правящего архиерея. На мой взгляд, очень важно, что владыка Тихон и духовно, и по жизни своей связан с Псковской землёй, с Псково-Печерским монастырём, послушником которого он являлся, поэтому, думаю, для него лично это событие очень значимо. Для Пскова, для Псковской митрополии это также очень важное событие», - подытожил Александр Волков. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пресс-секретарь патриарха: Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать сделанное митрополитом Евсевием
15 мая 2018
Пресс-секретарь патриарха: Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать сделанное митрополитом Евсевием
Более миллиона щучьих личинок отправили в озеро Ужинское в Гдовском районе
15 мая 2018
Более миллиона щучьих личинок отправили в озеро Ужинское в Гдовском районе
Межевые планы по созданию «Народного парка» в Пскове сданы на кадастровый учёт
14 мая 2018
Межевые планы по созданию «Народного парка» в Пскове сданы на кадастровый учёт
Юные пожарные Псковской области завоевали 7 первых мест на межрегиональных соревнованиях
14 мая 2018
Юные пожарные Псковской области завоевали 7 первых мест на межрегиональных соревнованиях
Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая
14 мая 2018
Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая
Жители Плюсского района обратились к Александру Котову с просьбой вернуть баню, свет и переход через железнодорожные пути
14 мая 2018
Жители Плюсского района обратились к Александру Котову с просьбой вернуть баню, свет и переход через железнодорожные пути 1
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
14 мая 2018
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов)
14 мая 2018
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов) 10

Идет загрузка...